Поліцейські притягнули до відповідальності правопорушника, який пошкодив Меморіал Героїв Небесної Сотні у Львові.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

“26 лютого, близько 23.40, до поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що невідомі пошкодили скляну огорожу на Монументі Героїв Небесної Сотні, розташованому на вулиці Підвальній у Львові”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особи учасників події – мешканців Львівської, Дніпропетровської областей та міста Києва віком від 21 до 23 років.

Проаналізувавши відео з камер спостереження, диспетчери ситуаційного центру поліції Львівщини встановили, що до скоєння правопорушення причетний один з них, 23-річний мешканець столиці, який наніс удар ногою по скляній огорожі.

Він умисно пошкодив скляну огорожу Меморіалу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Стосовно порушника складено адмінпротокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство), що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, торік у жовтні студента, який осквернив пам’ятник на Алеї Героїв Небесної сотні, відрахували з Державного університету телекомунікацій.