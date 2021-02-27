Легковий автомобіль виїхав на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею.

У п’ятницю, 26 лютого у Дніпропетровській області внаслідок ДТП постраждало 5 осіб, з яких 2 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На вулиці Журавлиній селища Чаплинка Петриківського району легковий автомобіль виїхав на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею.

Попередньо встановлено, що водій “Nissan Tiida” “не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з будівлею яка була розташована на території приватного домоволодіння”.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

На момент ДТП в салоні автомобіля знаходилось чотири людини:чоловік, жінка та дві дитини. Також, в наслідок події постраждала власниця домоволодіння яка саме в цей час знаходилась всередині літньої кухні.

На момент прибуття надзвичайників всіх постраждалих було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до медичного закладу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 37-річний водій, 36-річна жінка, двоє дітей (2012 і 2015 року народження) та 33-річна власниця подвір’я.

Фото: ДСНС

Рятувальники здійснили відключення акумуляторної батареї транспортного засобу аби запобігти виникненню пожежі. .

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у четвер, 25 лютого у ДТП біля Харкові у результаті зіткнення автомобіля з маршруткою загинуло двоє осіб.