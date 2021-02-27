Вчора на Донбасі поранення та бойові травмування отримали 11 українських військових

Сьогодні, 27 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Так, неподалік населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї. Про всі випадки порушень Українською стороною СЦКК повідомлено представників ОБСЄ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 26 лютого поряд з Водяним, що на Приазов'ї, внаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування.

Ще один український захисник отримав кульове поранення поблизу Мар'їнки та Лебединського.

Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої військовий отримав осколкові поранення.

Також вчора підтвердилися побоювання щодо перешкоджання представниками збройних формувань РФ перетину КПВВ. Так, на КПВВ “Щастя”, в якій знаходяться прості мешканці ТОТ Донецької та Луганської областей, представники ЗФ не пропустили гуманітарний вантаж ООН, вагою приблизно 136 тонн (11 вантажівок). Він був призначений для закладів освіти, медичних закладів та для соціально незахищених громадян.

Зараз вживаються заходи щодо повторної доставки вантажу на тимчасово окуповану територію України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 лютого російські найманці десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема із забороненого озброєння.