Наркоторговцям загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У п’ятницю, 25 лютого, у Львові під час спецоперації затримали членів злочинної банди, які щодня збували наркотики та психотропи на понад 60 тис. гривень.

Як інформує пресслужба обласної поліції, восьмеро дилерів розповсюджували на території області канабіс, метадон, амфетамін та нарковмісні пігулки. У результаті санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили заборонені речовини на понад 700 тис. гривень.

"Впродовж десяти місяців оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України документували діяльність злочинної групи. За цей час поліцейські встановили повне коло осіб, причетних до наркобізнесу", - сказано в повідомленні.

Оперативники з’ясували, що організував злочинне угруповання 27-річний мешканець Львова, який налагодив контактну схему розповсюдження заборонених речовин на території області. Його "правою рукою" був 52-річний чоловік, який допомагав координувати дії членів групи.

Також до складу групи входили двоє постачальників та четверо збувачів – жінка та троє чоловіків віком від 24-х до 49-ти років. Крім того, один із чоловіків не лише продавав наркотики, а й використовував свою квартиру як притон.

Правоохоронці із залученням бійців спецпідрозділу КОРД і батальйону поліції особливого призначення затримали організатора "на гарячому": чоловік перевозив у своєму авто чергову партію нарковмісних таблеток для подальшої реалізації.

У результаті 13 санкціонованих обшуків слідчі обласного главку вилучили близько 200 нарковмісних пігулок, понад два кілограми канабісу, таблетки ЛСД, амфетамін, гроші в національній та іноземній валюті, банківські картки, фасувальні матеріали.

Організатора угруповання затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому та ще трьом активним учасникам уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після проведення експертних досліджень буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам групи за статтями 307, 309 та 317 Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством наркоторговцям загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в лютому на Житомирщині викрили наркодилерів, які збували психотропи через Telegram.