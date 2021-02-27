Український військовий підірвався на протипіхотній міні біля Луганського

У суботу, 27 лютого, неподалік населеного пункту Луганське на Донбасі на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) підірвався український військовослужбовець.

Про це йдеться на соцмережі Facebook ОТУ “Північ”.

Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 лютого на Донбасі поранення та бойові травмування отримали 11 українських військових.

Поряд з Водяним, що на Приазов'ї, внаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування.

Ще один український захисник отримав кульове поранення поблизу Мар'їнки та Лебединського.

Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої військовий отримав осколкові поранення.