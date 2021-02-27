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Від початку доби на Донбасі окупанти п’ять разів порушили "тишу"

Український військовий підірвався на протипіхотній міні біля Луганського.

Від початку доби на Донбасі окупанти п’ять разів порушили "тишу"
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати Збройні Сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. Станом на 17:00 27 лютого противник п'ять разів обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з різних видів зброї.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, поблизу населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне, що поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї.

Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар’їнки – зі снайперської зброї.

"Для збройних формувань Російської Федерації вже стало звичною практикою відкривати вогонь, одночасно запитуючи тишу, посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України", - зазначають у штабі ООС.

Крім того, повідомляють, що неподалік Луганського внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав осколкові поранення український військовослужбовець. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 лютого на Донбасі поранення та бойові травмування отримали 11 українських військових. Збройні формування Російської Федерації чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, в тому числі - із забороненого озброєння.

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