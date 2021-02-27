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Завтра в Україні буде хмарно, температура плюсова

У більшості областей – невеликі опади.

Завтра в Україні буде хмарно, температура плюсова
Фото: 24tv.ua

У неділю, 28 лютого в Україні збережеться хмарна погода, у більшості областей – невеликі опади.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на Укргідрометцентр.

На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 7° морозу. Вдень 0-5 ° тепла, на Закарпатті до 8° тепла.

У Києві в неділю без істотних опадів. Температура повітря вночі близько 0°, удень 2-4° тепла.

У понеділок, 1 березня, в країні без істотних опадів, тільки вночі на Правобережжі невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни до 5° морозу. Вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла. У Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в ніч на понеділок місцями невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.

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