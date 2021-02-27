Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу

Український борщ потрапив на третє місце у списку 20-ти найкращих супів, повідомляє Голос Америки.

“Борщ - це звичайний буряковий суп, який отримує пікантність від квасу та лакто-ферментованого бурякового соку”, - так описує страву видання CNN Travel, яке уклало рейтинг.

"Шматочки ніжного буряка плавають у блискучому червоному бульйоні для супу, котрий так люблять в Україні та в усій Східній Європі. До борщу часто додають щедру порцію сметани”, - йдеться у статті CNN.

“Хоча цей суп інколи приписують російській кухні, цю думку гостро оспорюють. Українські кухарі наразі проводять кампанію, щоб їхню версію додали до Світової спадщини ЮНЕСКО”, - зазначила авторка статті .

Перші два місця у списку кращих супів світу зайняли Банга із Нігерії (суп із сома, сухих морепродуктів та яловичини) та суп Фо із В'єтнаму (локшина, яловичина, серед спецій додається кориця).

До 20-ки найкращих супів потрапив також грузинський Харчо, іспанський Гаспачо, американський Гамбо, а також французький рибний суп Буйабес.

Раніше повідомляли, що інспектори Мішлен "приписали" борщ до російської традиційної кухні.

У жовтні цього року експертна рада рекомендувала українському Міністерству культури та інформаційної політики внести до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу". Також в Україні збираються включити цю страву до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

У грудні українські урядовці взяли участь у кампанії на підтримку включення елементу "Культура та традиція приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністри в прямому ефірі змагалися у приготуванні борщу.