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На Донбасі окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, українського бійця поранено

Стріляли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

На Донбасі окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, українського бійця поранено
Фото: glavcom.ua

Протягом п'ятниці, 5 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поруч населеного пункту Широкіне.

Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.

У передмісті Мар’їнки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

Внаслідок цього, один український воїн отримав вогнепальне поранення. “Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий”, – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 6 березня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, Євросоюз занепокоєний виявленням на окупованому Донбасі сучасної російської радіолокаційної станції 51У6 "Каста-2Е1", яка використовується збройними силами РФ.

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