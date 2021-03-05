​Тернопіль присвоїв міському стадіону ім'я командувача УПА Шухевича

Сьогодні, 5 березня, Тернопільська міська рада присвоїла міському стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Про це повідомила пресслужба міськради.

"У цей знаменний день ми вшановуємо пам'ять Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назву «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича", - зазначив міський голова Сергій Надал.

Він додав, що головнокомандувач УПА був не лише зразковим командиром, а й добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту. І саме зараз в Тернополі проходять XI спортивно - патріотичні змагання "Кубок Шухевича".

"Зважаючи на мужність, незламність у національно – визвольній боротьбі, самопожертву в ім'я Українського народу головнокомандувача УПА Романа Шухевича, депутати міської ради одноголосно підтримали ініціативу міського голови щодо присвоєння стадіону назву «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича»", - йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, у травні 2019 року в Івано-Франківську відкрили пам'ятник Шухевичу.

Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944-го до своєї загибелі в 1950 році.

22 січня 2010 року Президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення чинним.