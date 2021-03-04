Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року

Чотири вищі навчальні заклади з України потрапили до рейтингів за спеціальностями кращих університетів світу у 2021 році за версією глобального аналітичного агентства в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
У рейтинги за спеціальностями кращих університетів 2021 року увійшли наступні українські університети:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
- Сучасні мови (позиції в рейтингу – з 201 по 250);
- Лінгвістика (позиції в рейтингу з 251 по 300);
- Математика (позиції в рейтингу – з 401 по 450);
- Фізика і астрономія (позиції в рейтингу – з 401 по 450);
- Природничі науки (позиції в рейтингу – з 401 по 450);
- Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 501 по 550);
- Хімія (позиції в рейтингу – з 501 по 550).
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна:
- Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 551 по 600);
- Фізика і астрономія (позиції в рейтингу – з 551 по 600).
Національний університет "Львівська політехніка":
- Інженерні спеціальності в області нафти і газу (позиції в рейтингу – з 101 по 150)
- Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 551 по 600)
КНТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 501 по 550)
Так, найбільшу кількість рейтингів за спеціальностями серед українських вишів отримав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Найвищу позицію серед університетів України – 101-150 в рейтингу кращих університетів з інженерних спеціальностей – займає НУ "Львівська політехніка".
Загалом до рейтингу цього року увійшли 1452 виші світу.