Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року

Загалом до рейтингу цього року увійшли 1452 виші світу.

Чотири вищі навчальні заклади з України потрапили до рейтингів за спеціальностями кращих університетів світу у 2021 році за версією глобального аналітичного агентства в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У рейтинги за спеціальностями кращих університетів 2021 року увійшли наступні українські університети:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

Сучасні мови (позиції в рейтингу – з 201 по 250);

Лінгвістика (позиції в рейтингу з 251 по 300);

Математика (позиції в рейтингу – з 401 по 450);

Фізика і астрономія (позиції в рейтингу – з 401 по 450);

Природничі науки (позиції в рейтингу – з 401 по 450);

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 501 по 550);

Хімія (позиції в рейтингу – з 501 по 550).

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна:

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 551 по 600);

Фізика і астрономія (позиції в рейтингу – з 551 по 600).

Національний університет "Львівська політехніка":

Інженерні спеціальності в області нафти і газу (позиції в рейтингу – з 101 по 150)

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 551 по 600)

КНТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 501 по 550)

Так, найбільшу кількість рейтингів за спеціальностями серед українських вишів отримав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Найвищу позицію серед університетів України – 101-150 в рейтингу кращих університетів з інженерних спеціальностей – займає НУ "Львівська політехніка".

Загалом до рейтингу цього року увійшли 1452 виші світу.