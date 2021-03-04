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Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року

Загалом до рейтингу цього року увійшли 1452 виші світу.

Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року
Фото: interesniy-kiev.livejournal.com

Чотири вищі навчальні заклади з України потрапили до рейтингів за спеціальностями кращих університетів світу у 2021 році за версією глобального аналітичного агентства в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У рейтинги за спеціальностями кращих університетів 2021 року увійшли наступні українські університети:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

  • Сучасні мови (позиції в рейтингу – з 201 по 250);
  • Лінгвістика (позиції в рейтингу з 251 по 300);
  • Математика (позиції в рейтингу – з 401 по 450);
  • Фізика і астрономія (позиції в рейтингу – з 401 по 450);
  • Природничі науки (позиції в рейтингу – з 401 по 450);
  • Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 501 по 550);
  • Хімія (позиції в рейтингу – з 501 по 550).

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна:

  • Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 551 по 600);
  • Фізика і астрономія (позиції в рейтингу – з 551 по 600).

Національний університет "Львівська політехніка":

  • Інженерні спеціальності в області нафти і газу (позиції в рейтингу – з 101 по 150)
  • Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 551 по 600)

КНТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

  • Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 501 по 550)

Так, найбільшу кількість рейтингів за спеціальностями серед українських вишів отримав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Найвищу позицію серед університетів України – 101-150 в рейтингу кращих університетів з інженерних спеціальностей – займає НУ "Львівська політехніка".

Загалом до рейтингу цього року увійшли 1452 виші світу.

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