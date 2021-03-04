Депутата Харківської облради, який відмовився говорити українською, виключили з фракції

В подальшому до нього мають застосувати процедуру імперативного мандату.

Депутата Харківської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" Олександра Дорошенка, який відмовився виступати державною мовою під час позачергової сесії, виключили з фракції за порушення закону про мову.

Про це у Facebook повідомив голова ГО "Світанок" Вадим Поздняков.

“Європейська Солідарність - Харківщина виключила депутата Дорошенка з фракції за порушення Закону про мову для застосування в подальшому процедури імперативного мандату. Оперативно і адекватно відреаговано”,- написав Поздняков.

Нагадаємо, 4 березня Олександр Дорошенко відмовився виступати державною мовою з трибуни під час позачергової сесії Харківської обласної ради. Після того, як один із депутатів з зали зробив зауваження Дорошенку та попросив виступати державною мовою, той відповів також російською: "Я буду тією мовою, якою я, як то кажуть, краще та впевненіше себе почуваю".

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року українська стане обов'язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.