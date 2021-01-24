Українська стане обов’язковою мовою ЗНО з 2025 року

Зараз мову під час складання іспиту для вступу до закладів вищої освіти можна вибирати.

З 1 січня 2025 року українська стане обов'язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Чиновник нагадав, що зараз мову під час складання іспиту для вступу до закладів вищої освіти можна вибирати. Зараз ЗНО, за його словами, страждає від різних атак.

"З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, вступників до українських університетів. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об’єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти. Але ЗНО як обов’язкове для складання – один із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів”, - сказав Кремінь.

За словами омбудсмена, українська повинна бути обов’язковою для ЗНО.

“І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку. Бо, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими", - сказав Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що з 16 січня набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з нею, обслуговування споживачів у всіх закладах має вестися українською.

Згідно зі ст. 30, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Це мають робити, зокрема, у супермаркетах та в інтернет-магазинах, у кав’ярнях, банках, на АЗС, в аптеці, бібліотеках. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.

Персональне обслуговування іншою мовою може відбуватися за проханням клієнтів.