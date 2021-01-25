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У Луцьку водій побив патрульного під час оформлення ДТП

Співробітника поліції із травмами голови госпіталізували, а зловмисника затримали.

У Луцьку водій побив патрульного під час оформлення ДТП
Фото: Львівська область онлайн

У Луцьку 38-річний місцевий мешканець побив патрульного поліцейського під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Співробітника поліції із травмами голови госпіталізували, а зловмисника затримали.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У неділю близько 22:00 години співробітники патрульної поліції прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди без травмованих.

Під час оформлення матеріалів у водія, який скоїв автопригоду, виявили предмет, схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу для проведення огляду та вилучення зброї. Однак, водій  втрутився у роботу поліцейських - чоловік поводився агресивно, заважав роботі правоохоронців, після чого завдав удар в область обличчя одному із патрульних. Співробітника поліції госпіталізували із травмами голови.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу правопорушнику у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Полтавщині п'яний водій культиватора побив патрульного.

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