Україна піднялась на 127 місце у рейтингу економічної свободи

Сусідами України в рейтингу є Джибуті та Мавританія.

Україна піднялась зі 134 на 127 місце у рейтингу економічної свободи, який складає організація Heritage Foundation. Загальна оцінка економічної свободи трохи зросла - з 54,9 до 56,2 з можливих 100 балів.

Українську економіку, як і раніше, кваліфікують як "переважно невільну" і в рейтингу вона займає останнє місце в Європі.

"Цього року рейтинг України дещо покращився в межах категорії "переважно невільних". Щоб підтримати рух до більшої економічної свободи, уряду потрібно підвищувати довіру інвесторів, продовжуючи вдосконалювати інвестиційне законодавство та проводячи глибокі та всебічні реформи для зміцнення верховенства закону та поліпшення захисту прав власності, судової ефективності, та цілісність уряду", - йдеться в рейтингу.

Сусідами України в рейтингу є Джибуті та Мавританія.

Усього при складанні індексу враховувалися показники 178 держав. Лідером, як і торік, став Сінгапур із результатом 89,7 пункта. До першої трійки також увійшли Нова Зеландія і Австралія. Швейцарія, Ірландія, Тайвань, Великобританія, Естонія, Канада, Данія опинилися в першій десятці держав із найбільш вільними економіками. Грузія зайняла в рейтингу 12-те місце, США - 20-те місце, Німеччина - 29-те, Франція - 64-те, Китай - 107-е.

Найгірші результати продемонстрували Куба, Венесуела і Північна Корея.

Рейтинг економічної свободи був створений Heritage Foundation спільно з виданням The Wall Street Journal в 1995 році. Рейтинг відображає свободу підприємництва в країні.