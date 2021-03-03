Головний офіс банку "Аркада" виставили на продаж за 971 млн гривень

Головний офіс банку "Аркада", який збанкрутував у 2020 році, виставили на продаж за 971,08 млн гривень.

Перша спроба продати будівлю відбудеться 4 березня на платформі ProZоrro.Продажі, повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На продаж виставлено майнові права на офісну будівлю площею 14,1 тис кв м і земельну ділянку під нею площею 0,5 га, які розташовані в центрі Києва по вул. Ольгинській, 3а.

Фото: prozorro.sale

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року київський забудовник "Будеволюція", пов'язаний з "Аркадою", отримав позику в розмірі 260 млн гривень від Олега Неліна, колишнього помічника "регіонала" Миколи Злочевського. На забезпечення кредиту банк "Аркада" передав власний офіс (площею 14,1 тис. кв. м) і земельну ділянку під ним (площею 0,53 га).

Несвоєчасне обслуговування боргу забудовником дозволило кредитору переоформити на себе право власності на будівлю та землю. Це сталося 21 липня 2020 року, ще через десять днів він передав нерухомість в іпотеку третій особі, Тарасу Бурдейному. У результаті капітал банку впав нижче від нормативного рівня, і НБУ був змушений закрити його.

19 серпня 2020 року Печерський суд наклав арешт в рамках забезпечення позову Фонду до "Будеволюції", Неліна і Бурдейного про оскарження правочинів, які призвели до виведення з власності банку "Аркада" його головного офісу.

В січні 2021 року до Печерського суду надійшло клопотання про скасування заходів забезпечення позову, яке суд задовольнив.

Фонд гарантування вкладів заявляв, що будівля колишнього головного офісу "Аркади" та земля під ним - основний актив банку. Оціночна вартість нерухомості - понад 770 млн грн, або 60% вартості усіх активів банку.

Кредитори виставили збанкрутілому банку вимоги на 621 млн грн, і перспектива їх задоволення фактично залежить від того, чи вдасться банку повернути собі цю будівлю.