KSE: Інвестувати у "Велике будівництво" - один з рецептів виходу з кризи

Інвестиції в інфраструктуру у кризовий період пандемії - це один з рецептів виходу з тієї ж кризи. Про це в інтерв'ю виданню «НВ» заявив керівник Центру макроекономічного моделювання Kyiv School of Economics (KSE) Юрій Шоломицький.

Днями Kyiv School of Economics опублікувала дослідження «Оцінка економічних ефектів програми «Велике будівництво» в 2020-2023 роках». За підрахунками експертів, сумарно за 2020-21 рр. дорожнє будівництво принесе 2,2% росту ВВП країни.

«За додатковими розрахунками ми отримали 1,5% для 2020 року, а решта залишаються на 2021 рік. Довгостроковий ефект також на рівні 2,2%. Ми рахували його як збільшення продуктивності, тобто як прискорення руху по дорогах і як зростання публічного капіталу. В сумі, якщо врахувати, що дорожнє будівництво триватиме в заявлених темпах ще протягом 3-х років, це сприятиме зростанню ВВП на 4,4%», - зазначив він.

Крім того, Шоломицький зазначив, що в будівництво доріг є сенс вкладати гроші, тому що це допоможе зростанню економіки в майбутньому, а також посприяє виплаті державного боргу.

«Єдиний спосіб виплатити борг - це змусити економіку розвиватися темпами вищими, ніж процентна ставка за цими боргом. Кредитори завжди зважають на те, чи здатна та чи інша країна виплатити борг. Якщо говорити про 80 млрд, а приблизно стільки було витрачено в 2020 році на дороги, то це не така велика сума в борг. Поточна ситуація з обмінним курсом і поведінка іноземних інвесторів, показують, що Україна здатна обслуговувати свої борги», - сказав він.

За розрахунками KSE, існують довгострокові ефекти від будівництва доріг, які дозволяють покращити сполучення в Україні.

«Це однозначний позитивний вплив на транспортну галузь, мобільність всередині країни, посилення можливостей як важливої ланки у рамках потужних світових транспортних коридорів. Такі позитивні ефекти можуть переважити наслідки обслуговування державного боргу», - зазначив Шоломицький.

Як раніше заявив заступник голови ОП, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, кризовий 2020-й рік показав, наскільки ефективним було рішення інвестувати державні кошти в інфраструктуру - це стримало падіння ВВП, а саме будівництво стало одним з небагатьох видів діяльності, який продемонстрував позитивну динаміку.