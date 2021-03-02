Перегляд програми МВФ для України можуть перенести на 3-4 квартал, - Bank of America

"Ми, як і раніше, очікуємо, що Україна отримає як мінімум іще один транш з поточної програми цього року".

Перегляд програми Міжнародного валютного фонду може бути відкладений на липень-вересень або жовтень-грудень 2021 року.

Такий прогноз дали аналітики Bank of America (BofA) Global Research, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили в BofA Global Research, завдяки низьким потребам у фінансуванні бюджету на початку року Україна може зосередитися на внутрішньому політичному порядку денному, водночас будь-який прогрес у перегляді програми може затриматися до третього або навіть четвертого кварталу 2021 року. Однак Україні все-таки буде потрібно зробити прорив у вирішенні бодай одного з питань, що залишилися, щоб розблокувати подальший прогрес у програмі, зазначено в аналітичній записці.

Прогрес у реалізації "маяків" МВФ може бути досягнутий під час весняної сесії Верховної Ради, що дасть змогу домогтися прориву в переговорах до середини літа, йдеться в матеріалах BofA.

"Отже, ми, як і раніше, очікуємо, що Україна отримає як мінімум іще один транш з поточної програми цього року", - зазначає BofA.

При цьому BofA зберігає прогноз зростання реального ВВП на 4,5% поточного року, хоча звертає увагу на волатильність деяких даних, на яких будується прогноз. З одного боку, потенційна стабілізація економічної ситуації дає змогу допускати можливість сильнішого зростання реального ВВП - до 5,5% ВВП і вище вже поточного року. З іншого боку, зростання може досягти лише 3,5% ВВП з огляду на стримувальні фактори, такі як сильніше відновлення показників імпорту, пояснюють аналітики.

За оцінками BofA, номінальний ВВП у 2021 році в Україні становитиме $167 млрд, або 4,508 трлн грн. Середньорічна інфляція прогнозується на рівні 6,7% в 2021-му і 4,7% у 2022-му.

Говорячи про курс української валюти, BofA знову відзначає недооціненість гривні. Як очікують аналітики, до кінця 2021 року і в середньому за рік курс гривні становитиме 27 грн/$, а наступного року - 27,5 грн/$.

Як повідомляли, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує відновлення економіки на 4,6% у 2021 році, тоді як оцінка міністерством економічного спаду в 2020-му становить 4,2% ВВП. Національний банк України (НБУ) 21 січня оцінив падіння економіки країни у 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз її зростання на 4,2% у 2021 році.

Нагадаємо, 11 січня місія МВФ з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

13 лютого місія завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Після цього радник президента Олег Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.

26 лютого МВФ назвав продуктивними дискусії з Україною, що відбулися під час роботи нещодавньої місії в грудні-лютому, проте констатував наявність низки невирішених питань і запропонував Україні надіслати свої пропозиції для продовження переговорів.