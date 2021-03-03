"Центренерго" обмежило поставку електроенергії трейдеру Коломойського через борги

Компанія "Центренерго" обмежила поставку електроенергії трейдеру "Юнайтед Енерджі" через борг у 725 млн гривень.

Про це повідомляється в фейсбуці "Центренерго".

"Компанія “Юнайтед Енерджі” має протерміновану заборгованість згідно договору купівлі-продажу електроенергії від 29.12.2020р. у розмірі 725 млн грн. Наявність заборгованості призвела до неможливості ПАТ “Центренерго” вчасно здійснити оплати за постачання вугілля. Відтак, було прийнято рішення обмежити відпуск електроенергії зазначеній компанії. У випадку, якщо частина заборгованості у розмірі щонайменше 234 млн грн. не буде погашена до кінця операційного дня 03.03.2021, ПАТ “Центренерго” може повністю призупинити відпуск електроенергії ТОВ “Юнайтед Енерджі” з 04.03.2021", - повідомили в компанії.

Такі дії "Центренерго" пов'язані ще й з тим, що компанія може продати цю електроенергію на ринку "на добу наперед".

У вівторок, 2 березня, вартість 1 кВт-год на цьому ринку склала 1,53 грн - на 32% більше, ніж ціна продажу за двостороннім договором з ТОВ "Юнайтед Енерджі".

Нагадаємо, що засновником та керівником "Юнайтед Енерджі" являється Андрій Короткевич-Лещенко, але профільні ЗМІ відносять компанію до групи Приват Ігоря Коломойського. Протягом 2020 року компанія викуповувала значні обсяги електроенергії у державної генерації – "Енергоатому" та "Центренерго". Частину придбаної електроенергії "Юнайтед Енерджі" постачає підприємствам олігарха, а залишок продає іншим гравцям.

На "Центренерго" в кінці минулого тижня змінився керівник.

До складу "Центренерго" входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проєктна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14 % від загальної потужності електростанцій України. На ТЕС компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків – вугільні, а п'ять призначені для використання газомазутного палива. Державі належать 78,289 % компанії.