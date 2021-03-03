Зеленский: план «реставрация»

Первые шаги в данном направлении Банковой уже предпринимаются. Какие именно, насколько они не/эффективны, детально разбирается LB.ua.

Оба сходятся во мнении: команде Президента необходимо срочно наработать и воплотить комплекс мер, направленных на возвращение Владимиру Зеленскому былой народной любви. План под условным названием «Реставрация».

«Идеально – удерживать показатели на уровне 40%, плюс-минус. Чтоб 41%, 42% там. В данный момент имеем небольшое проседание, но такое несколько раз уже случалось, и нам удавалось выравнивать. Например, после возвращения заложников», – комментирует еще один.

В тот же период упоминавшийся «Рейтинг» отмечал: Президенту Зеленскому доверяют 38% опрошенных, 58% – не доверяют.

«Все дело в соотношении «доверие-недоверие». Это намного важнее, чем, допустим, не/готовность проголосовать. Доверие к Зеленскому постепенно снижается, и никто не знает, какая цифра станет точкой невозврата. После которой уже все – необратимые процессы и ничего не исправить. Я думаю, это 25% (доверия, – С.К.), но это – мое видение», – делится топ-чиновник из окружения гаранта.

В команде, впрочем, более внимательно смотрят на другие показатели.

В принципе, поводов для паники пока нет: актуальный рейтинг Владимира Зеленского не сильно отличается от его результата в первом туре президентских выборов 2019-го года. Что наверняка достаточно для попадания во второй тур, который, согласно моделированию социологов, Зеленский тоже пока выигрывает.

При этом, по пять с копейками процентов набрали бы Владимир Гройсман и Дмитрий Разумков .

Так, согласно последним опросам (22-23 февраля) компании «Рейтинг», если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, «за» Владимира Зеленского высказались бы 23.1% украинцев.

Это – именно то, на чем сейчас сконцентрированы – с учетом текущих рейтингов Владимира Зеленского – видные представители его команды.

Слово «реставрация» имеет латинское происхождение и буквально означает «восстановление». То есть комплекс мер, направленных на воссоздание первичного вида объекта и его дальнейшее сохранение. Если процесс полураспада зашел уж слишком далеко, более уместно говорить о консервации – «заморозке», фиксации текущего состояния – чтобы не допустить дальнейшего разрушения.

Первое. «Приобнять мэров»

«Президент не может быть сильным, если он не опирается на регионы. Поэтому одно из ключевых направлений – выровнять региональную политику, подружиться с мэрами, «приобнять их». Выборы прошли, накал спал, и в этом теперь все обоюдно заинтересованы», – отмечает один из профильных чинов ОП.

Вопреки победным реляциям членов “СН" с экранов телевизоров, для правящей партии выборы завершились не с самым лучшим результатом. Подробно писать о причинах этого уже доводилось – вот здесь.

Теперь же проследим дальнейшее развитие событий.

Вскоре после второго тура местных на Банковой приступили к кадровым ротациям. Перво-наперво был уволен профильный замглавы ОП Сергей Трофимов. Верный прихожанин УПЦ МП, в должности он не столько региональной политикой занимался, сколько блокированием оформления уставов общин, желающих перейти в ПЦУ. «Чтоб ты понимала, я с ним даже не общался ни разу «живьем». Встретил бы на улице – не узнал», – признается мэр одного из крупных областных центров.

Фото: Макс Левин

Формально Трофимов сохранил пост советника и кабинет в ОП, но от подпольного церковного вредительства отстранен, а регионами теперь занимается Кирилл Тимошенко.

«Ему можно позвонить в любое время суток. По любому вопросу. Коммуникация очень важна и сейчас она есть», – добавляет упоминавшийся градоначальник.

Также глава государства заменил почти половину глав ОГА, назначив в ряд стратегически важных регионов старые проверенные кадры: Сергея Гриневецкого на Одещину, Валентина Резниченко на Днепропетровщину и т.д.

Ну и третье – активное участие Киева в формировании «коалиций» в областных и даже отдельных городских советах. Благодаря чему «Слуга» сумела получить «своего» главу городского/областного совета даже там, где продула выборы. Классический пример – Харьковщина, где у «Слуг» третья по размерам фракция, зато условно свой глава (условно, поскольку Артур Товмасян считается близким к Арсену Авакову).

То есть, грубо говоря, партия власти выборы проиграла, но – силами ее почетного лидера, Президента – ситуацию, много где, удалось спасти.

Фото: Офіс президента Президент УкраїниВолодимир Зеленський та голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

С кадрами разобрались, теперь – подробнее о стратегии «приобнимания мэров».

Тут все просто.

Как известно, Зеленский хочет войти в историю как Президент, построивший по всей стране небывалое количество дорог и инфраструктурных объектов. «Большая стройка» – его приоритетный проект.

Так, на текущий год запланировано сдать в эксплуатацию четыре с половиной тысячи километров дорог (без учета местных. В 2020-м сдали 4 100), полноценно запустить семь аэропортов – Ужгород, Полтава, Житомир, Днепр и т.д. (везде – разная степень готовности объектов).

И много еще чего «по мелочи». «Например, в городе Черкассы есть огромный новый микрорайон, где нет ни одной школы. В рамках «Большой стройки» мы ее сделаем. Мэру выгодно? Выгодно! Нам выгодно? Выгодно!» – делится один из ответственных чиновников.

«Мы готовы вкладывать государственные деньги в ОТГ. Единственное условие – везде будут таблички «под патронатом Президента». Везде. Это справедливо», – продолжает. Подчас забывая, как перед выборами «зеленые» сами троллили» Петра Порошенко за перерезание ленточек на «собачих будках».

По мнению топ-чиновников главного офиса страны, это – «игра в долгую» и она обязательно даст свой результат (риск того, что все электоральные бонусы, в конечном итоге, останутся у мэров, значительным не считают).

Один из инструментов «приобнимания мэров» – создание Конгресса местных и региональных властей, о чем было заявлено в прошлый четверг на заседании Совета регионов при Президенте Украины (его, кстати, хотят «оживить», наполнить новыми смыслами и это – тоже часть плана).

Фото: телеграм-канал Офіс президента

«Они хотят всех нас уровнять. Условно говоря: главу города-миллионника и мэра городка на десять тысяч человек. Задавить массой – ясно же, что последних больше, внимания к ним меньше и поэтому они цепляются за любую возможность. С «крупняками» найти общий язык сложнее – критерии другие, обоюдные требования/ожидания и т.д.», – отмечает один из таких «крупняков».

Действительно, в Ассоциацию городов Украины (объективно: наибольшее и влиятельнейшее объединение подобного профиля на сегодня) входит порядка 900 территориальных громад, в правлении – 53 мэра.

«Они превратились по сути в противовес центральной власти. Сугубо украинское ноу-хау, – комментируют в Кабмине. – С децентрализацией, регионы получили много полномочий, ресурсов, даже недвижимости. А как быть с ответственностью? Пример: вспышка «ковида» в Ивано-Франковской области. Мы, на уровне государства, делаем все возможное, но на местах чиновники тоже должны как-то двигаться. А они сложили ручки, извините, и сидят – ждут ЦУ из Киева, как будто это их не касается».

Показательная деталь: на Раде регионов в четверг отсутствовали сразу несколько видных представителей Ассоциации.

А именно: Андрей Садовой, Борис Филатов и ее глава Виталий Кличко.

Фото: president.gov.ua Засідання Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30

У Садового веская причина – сессия горсовета (где большинство настроено к нему не слишком лояльно, мягко говоря). А вот Филатов с Кличко были на официальном больничном.

В данной связи вспомнился предвыборный (в декабре 2018-го) – по выдвижению Петра Порошенко кандидатом в Президенты – съезд БПП. В выставочный центр на столичной Левобережке тогда собрались все топ-чиновники, главы ведомств, региональные лидеры, депутаты. Всем, абсолютно всем следовало поддержать Петра Алексеевича.

Виталий Владимирович делать этого категорически не хотел – за день до съезда попросту пропал. Нашелся в Австрии, с травмой спины. Подразумевавшей операцию, но точно не срочную транспортировку в Киев. Казалось бы, вопрос решен – серьезные обстоятельства. Но видеообращение – с добрыми словами для ПАП – записать все равно пришлось. Его транслировали на большом экране.

Хотя, руку на сердце положа, обращение это выглядело так, что лучше б его не было.

История сия неуловимо напоминает день нынешний. Тем более, если учесть: неприязнь Банковой к Кличко никуда не делась. Да, «закон о столице» (предусматривающий разделение полномочий мэра и главы КГГА) отложен в долгий ящик, но тактики «тысячи порезов» никто не отменял.

«На Банковой уверены, что есть два человека с президентскими амбициями – Кличко и Разумков. Вот и воюют с ними превентивно», – говорит собеседник из ОП.

Фото: EPA/UPG

Второе. Наладить отношения с ВР

С Кличко прояснили, сейчас поговорим о Разумкове.

Выдающаяся стычка главы ВР с ОП случилась на позапрошлой неделе, когда спикер выдал ОПЗЖ подписные листы за импичмент Президенту. «Строго говоря, выдает даже не спикер, но аппарат. Согласно Регламенту, они обязаны это сделать. Но тот же самый Регламент ничего не говорит о том, что будет если нет, если не выдать. В принципе, подписи можно и на обычных листках – формата А4 – собирать, ну а потом уже оформить, как следует. Но необходимые 226 (за начало процедуры импичмента, – С.К.) ОПЗЖ все равно не набрать. А в аппарат прибегал Кива, угрожал им. Ну, они и выдали. Куда было деваться», – делится собеседник в парламенте.

На Банковой произошедшее было воспринято крайне негативно. И очень эмоционально. «Ты себе представляешь Парубия, который – при всех нюансах их отношений – выдал бы подписные листы против Порошенко?» – вопрошает он же.

По словам свидетелей произошедшего, до поручения Арахамии Корниенко собирать голоса за смещение Разумкова дело не дошло, но ситуация была более, чем напряженная.

После скандала у Разумкова и Зеленского случился разговор. Спикер признал свой «недосмотр», они нашли общий язык и, вроде как, договорились о перемирии и нейтралитете.

На какое время – вопрос философский.

В любом случае, именно от парламента (итоговых голосований в нем) во многом зависит выполнение предвыборной программы Президента Зеленского. Угроза роспуска отсрочена (содержалась, в частности, в октябрьском тексте послания главы государства Верховной Раде, но была оттуда вычеркнута. Ибо, замахнулся – бей, а не пугай попусту) и сегодня предстоит сконцентрироваться на налаживании продуктивного диалога.

Третье. Найти «своего» избирателя и «подружиться» с ним

Как мы помним, на момент вхождения Владимира Зеленского в украинскую политику, собственного электорального ядра у него не было. У партии «Слуга народа» – подавно. В 2019-м это считалось даже преимуществом – помогало привлекать симпатиков абсолютно всех спектров.

Фото: EPA/UPG

Но со временем плюс превратился в минус.

Местные зафиксировали отток бело-голубого избирателя. Да и сам Президент сегодня занял более проукраинcкую позицию. Что не всем нравится даже в его собственной фракции. Напомню, перед местными выборами тут всерьез рассматривалась возможность создания «внутренней платформы», отстаивающей интересы условного юго-востока (предполагаемый лидер – Александр Качура), но до практической реализации идеи дело так и не дошло.

После закрытия трех каналов (по февральским данным упоминавшийся группы «Рейтинг», 49% украинцев его поддерживают, 41% – нет), показатели ОПЗЖ стали понемногу снижаться, но это вовсе не значит, что «освободившиеся» избиратели снова вернулись к Зеленскому.

«Они зависли в «сером поле» – ни туда и ни сюда. Так называемые неопределившиеся. Как и еще одна категория: те, кто в 2019-м году впервые в жизни ходил на выборы – поддержать Зе. Теперь они разочаровались и, скорее всего, на участки больше не придут», – комментирует один из технологов команды Президента.

В теории, «идеологический перекос» Президента могла бы «выровнять» партия «Слуга народа». Но на практике она давно уже находится в глубоком анабиозе. «Прорывной, этапный» съезд, обещавший начать все «с чистого листа» анонсировали на конец февраля, сейчас перенесли на середину марта (13-е число), но и это еще не окончательно.

«С прошлым “СН” все понятно – она свою роль сыграла. А как насчет будущего? Какой она должна быть? С каким избирателем работать? Чем конкурировать с остальными 130-ю партиями? На эти вопросы ответов нет», – честно признается один из лидеров СН.

По оценкам самих партийцев, «идеально удерживать «Слугу» в рейтинге 18-20%», но для этого следует приложить немало усилий, тогда как любая осечка/ошибка рикошетом бьет по Президенту.

Фото: EPA/UPG

Проект под условным названием «новая партия Банковой» (подробнее – тут) тоже пока «завис». Аналогично: там больше вопросов, чем ответов. Например, если партия делается «под Зеленского», то кто ее возглавит, ведь в Украине почти все успешные проекты – лидерского типа? Если базой рассматриваются региональные элиты, так им зачем – у них своих проектов полно.

Ну и далее по списку.

Четвертое. Референдумы как способ повысить доверие к Президенту

Кроме глобальных метаморфоз, на Банковой планируют также ряд точечных.

Например, запустить механизм референдумов. «Закон о всеукраинском референдуме (недавно принят, – С.К.) – очень мощный инструмент. Мало кто понимает насколько. Плюс в ближайшее время мы рассчитываем утвердить закон о местных референдумах – в областях в этом очень заинтересованы, они его ждут», – говорит один из наших собеседников.

Констатирует: с помощью плебисцитов планируют укреплять рейтинги Президента. С темами пока определяются: «Изучаем поля. Смотрим, что людям интересно, на что реагируют. Составим список таких «чувствительных тем» и потом будем определяться с приоритетностью».

«Схема», по словам собеседников, уже в «Слуге народа» была «откатана» на печально известном «Всеукраинском опросе». Утверждают: с момента объявления опроса до 25-октября (дня проведения) рейтинг СН вырос на четыре процента. Плюс избирателю напомнили о связи партии и Президента (от которого исходила инициатива). «Это и были две главные задачи. Мы с ними справились. Что дальше – уже не так важно».

Фото: Офіс президента

Вместо эпилога

Сконцентрировавшись на электоральных задачах, в высших кабинетах страны кажется напрочь забыли о существовании условного «черного лебедя» – сложнопрогнозируемого фактора, способного развернуть события на 180 градусов. В украинских реалиях, для «черных лебедей» благодатная почва – война, экономический кризис, очередная волна пандемии, пробуксовка национального вакцинирования, проблемы с тарифами, кризис судебной системы.

Все это никуда не делось. И, в конечном счете, может оказать на финальный результат влияние куда более серьезное, чем некоторые предполагают.