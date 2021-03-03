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Євросоюз зняв санкції з Арбузова і Табачника, - журналіст

Щодо Януковича і ще сімох осіб з його оточення санкції продовжили.

Євросоюз зняв санкції з Арбузова і Табачника, - журналіст
Сергій Арбузов
Фото: bank.gov.ua

Європейський Союз скасував санкції щодо колишнього в.о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника. Щодо Віктора Януковича та ще сімох високопосадовців санкції продовжили.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС погодилися продовжити санкції проти 177 осіб і 48 суб'єктів на 6 місяців, обвинувачених в підриві територіальної цілісності України. Окремим рішенням продовжили санкції щодо Януковича і ще 7 чоловік.  Арбузов і Табачник виключені зі списку", - написав Йозвяк у твіттері.

Раніше журналіст повідомляв, що санкції можуть знати також  щодо колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та сина Януковича Олександра.

Нагадаємо, 5 березня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції у вигляді заморожування активів щодо майже двох десятків колишніх вищих чиновників України, які можуть бути причетні до розкрадання державних коштів України.

Санкції щорічно продовжують, але список постійно скорочується.

На сьогодні в санкційному списку залишаються Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Сергій Курченко та Олександр Клименко.

В 2020 році з-під санкцій вивели експрем'єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

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