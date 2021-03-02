Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю, - Клименко
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю, - Клименко
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
ГоловнаПолітика

У Нацполіції утворили новий департамент

Розпочато комплектування Департаменту головної інспекції.

У Нацполіції утворили новий департамент
Голова Нацполіції Ігор Клименко
Фото: пресслужба Нацполіції

Національна поліція розпочала комплектування Департаменту головної інспекції.  Завданням новоствореного департаменту є нагляд і сприяння у вдосконаленні службової діяльності  всієї системи Нацполіції та зміцнення службової дисципліни.

Про це інформує пресслужба відомства.

У новому департаменті будуть функціонувати два управління:  підтримки та контролю й управління організації службових розслідувань. Аналогічна структура планується і в територіальних Головних управліннях Національної поліції України.

"Зараз наша основна мета – укомплектувати підрозділ кваліфікованими кадрами. Відбір буде проводитися на конкурсній основі за підтримки наших міжнародних партнерів із ІСІТАР (це міжнародна програма підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США. - ред.)", – зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Сьогодні, 2 березня, стартував прийом анкет на посади заступників начальника Департаменту головної інспекції, невдовзі – розпочнеться відбір на інші посади. Після завершення укомплектування підрозділу на центральному рівні розпочнеться  формування територіальних підрозділів. Загалом підрозділи Головної інспекції на всіх рівнях повноцінно запрацюють у липні 2021 року.

Учора повідомляли, що Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю. Рішення ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також