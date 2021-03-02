За "мінування" шкіл, лікарень і державних органів будуть давати до восьми років.

Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за неправдиві мінування.

Відповідний законопроєкт №3911 у вівторок ухвалили в цілому голосами 286 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що неправидиве повідомлення про мінування критично важливих об'єктів інфраструктури, будівель державних органів, закладів охорони здоров'я та освіти буде каратися позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Відповідальність за "мінування" передбачена статтею 259 Кримінального кодексу.

Зараз там вказано, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будь-якого об'єкту карається позбавленням волі на строк від двох до шести років, а від чотирьох до восьми дають тільки за "тяжкі наслідки" чи повторне повідомлення.

Нагадаємо, в кінці січня у Запоріжжі затримали чоловіка, який займався "мінуванням" на замовлення об’єкті по всій Україні та за кордоном.