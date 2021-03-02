У Раді почали збір підписів за розгляд звільнення Ситника (оновлення)

У Верховній Раді розпочався збір підписів щодо проведення позачергової сесії для розгляду питання звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Підписні листи у спікера парламенту вчора отримав нардеп "Слуги народу" Артем Дмитрук. Інформацію про це Дмитрук підтвердив у коментарі LB.ua.

"Вчора отримали підписні листи у спікера. Не секрет, що я рік тому уперше збирав підписи, моя позиція не змінилася", - пояснив Дмитрук.

Торік Дмитрук зазначав, що збирає підписи, бо "Ситник - корупціонер", а за п'ять років діяльності Бюро "за клопотанням цього органу не було ухвалено жодного рішення".

Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" повідомили, що збір підписів почався приблизно об 11 годині 2 березня. За десять хвилин було зібрано шість голосів.

Оновлення. Позачергове засідання просять скликати задля розгляду урядового законопроєкту №5070, який змінює правила призначення директора НАБУ. Документ пропонує встановити, що директор призначається за результатами конкурсу, а протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше зазначав, що Ситник буде директором до моменту обрання нового.

Нагадаємо, що директор НАБУ призначається на посаду та звільняється з посади президентом України. Але Верховна Рада за наявності визначених підстав, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу парламенту може прийняти рішення про звільнення директора Національного бюро з посади.

Цими підставами є еміграція, невідповідність обмеженням щодо сумісництва, несвоєчасне подання декларації про доходи, отримання громадянства іншої держави, негативний висновок аудиту, наявність заборгованості зі сплати аліментів.

У лютому Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт №5070, який пропонує надати НАБУ статус органу виконавчої влади, директора якого буде призначати уряд за результатами конкурсного відбору.

Конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб. Трьох з них делегуватиме Рада національної безпеки і оборони, ще шістьох - Кабінет міністрів (троє з них повинні бути міжнародними експертами).

Окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ. Тобто мова йде про звільнення чинного директора НАБУ Артема Ситника. Його перший заступник - Гізо Углава.

15 лютого голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що влада готує нову спробу звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. За його словами, звільнення Ситника є особистим рішенням президента.

На початку 2020 року в Верховній Раді збиралися розглянути постанову про звільнення Ситника через визнання винним в адміністративному правопорушенні, пов'язаному з корупцією. На розгляд депутатів вона так і не потрапила.

В серпні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Попри це Ситник залишився на посаді, оскільки скасування указу не означало припинення повноважень директора НАБУ.