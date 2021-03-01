НАБУ передало до суду другу справу про спробу підкупити голову Фонду держмайна

Національне антикорупційне бюро 26 лютого передало до суду обвинувальний акт у другій справі про спробу підкупити голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Обвинуваченого адвоката Миколу Топоркова будуть судити за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу за спробу дати Сенниченку хабар в розмірі 800 тис. доларів.

Гроші призначалися за пролонгацію дії договору між приватним підприємством та одним із акціонерних товариств із часткою державної власності, що перебуває у віданні ФДМУ (200 тис. доларів); призначення на посаду голови правління того ж акціонерного товариства (500 тис. доларів); призначення на посаду голови правління ще одного акціонерного товариства з часткою державної власності, що перебуває у віданні ФДМУ (100 тис. доларів).

Нагадаємо, що всього спроб підкупити Сенниченка було три.

Обвинувальний акт стосовно двох осіб, які пропонували голові ФДМУ 5 млн доларів в обмін на призначення на посаду директора Одеського припортового заводу наперед визначеної особи, скеровано до суду у червні 2020 року.

Крім того, в грудні 2020 року детективи задокументували нову спробу підкупу голови ФДМУ. Колишній посадовець АТ "Миколаївобленерго" (70% акцій належать державі) пропонував 100 тис. доларів за працевлаштування на посаду керівника цього ж підприємства (входить до сфери управління ФДМУ). За цим епізодом слідство триває.