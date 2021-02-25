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Шарія оголосили у державний розшук

Він знову не з'явився на допит у якості підозрюваного. 

Шарія оголосили у державний розшук
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

Служба безпеки України оголосила у державний розшук підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія. Сьогодні він удруге не з'явився на допит, для ознайомлення з матеріалами справи прибув його адвокат Валентин Рибін. 

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія В. Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному. В.Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу А.Шарію, яке далі буде скеровано до суду", - зазначили у Службі безпеці України. 

Нагадаємо, що 16 лютого Шарію оголосили підозру в державній зраді та порушенні рівноправ'я громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань та ін. 

Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. З 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведення інформаційних операцій. 

Блогера запросили до СБУ на 22 лютого, але він не з'явився. Адвокат повідомив, що Шарій перебуває на території Євросоюзу та має статус біженця, а його повернення в Україну поки не можливе. 

У СБУ зазначили, що розцінюють неявку Шарія на допит як переховування від слідства. 

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