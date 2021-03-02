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"Слуга народу" проведе з'їзд 13 березня

Політсила буде обговорювати "Доктрину "Слуги народу". 

"Слуга народу" проведе з'їзд 13 березня
Фото: facebook/Слуга Народу

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд 13 березня. У ньому візьмуть участь народні депутати, депутати місцевих рад від СН, делегати від кожної з областей.

Про з'їзд повідомили на сайті партії. Водночас джерела LB.ua у фракції повідомили, що керівництво СН попросило депутатів майбутній з'їзд поки не коментувати.

"Усі народні депутати фракції СН - незалежно від наявності партквитка (і його кольору) - традиційно запрошені та бажані гості. Буде цікаво", - йшлося у запрошенні депутатів у партійному чаті. 

На сайті "Слуга народу" зазначили, що "на порядку денному організаційні та програмні питання: обговорення нової редакції Статуту партії та проведення виборів до керівних органів на його основі. А також обговорення нового документу – Доктрини політичної партії "Слуга Народу", яка поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності партії".

"На з’їзді "Слуги Народу" ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об’єднає людей, котрі прийматимуть політичні рішення – як на місцях, так і в центральній владі, – заявив очільник партії Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, що це вже другий етап з'їзду СН. На першому, який відбувся 11 лютого, партія озвучила своїх кандидатів на довибори в двох окургах. До того з'їзд партії "Слуга народу" двічі переносився через невизначенність з кандидатами на вакантних округах. Зрештою, перший етап з’їзду призначили на 11 лютого. Другий етап - повноцінний великий з’їзд - мав відбутися наприкінці лютого, планувалося розглядати питання кардинального реформування партії. 

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