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Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 високопосадовців часів Януковича

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 високопосадовців часів Януковича
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №81/2021 від 27 лютого оприлюднено на сайті глави держави 1 березня.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)", - сказано в документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляли, 26 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 10 посадових осіб часів Януковича. Серед них колишні голова МВС Віталій Захарченко, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський, голова СБУ Олександр Якименко та інші. Раніше їм були оголошені підозри у державній зраді. Наразі вони перебувають у розшуку, але дотепер до них не були застосовані обмеження економічного характеру. Їх позбавлено всіх державних нагород і медалей.

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