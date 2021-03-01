Тимошенко: зрив вакцинації стався через непрофесійність уряду

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що зрив вакцинації та сплеск захворюваності на COVID-19 в Україні сталися через непрофесійність чинного уряду та корупцію у владі. Про це вона заявила під час брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради.

«За рік, що минув від початку епідемії, влада не зуміла налагодити виробництво власної вакцини та не зуміла закупити якісну за кордоном. Ми по всьому світу підбираємо те, що ніхто не хоче використовувати. Як наслідок – від щеплень масово відмовляються навіть медики. Парламент не може покривати некомпетентність уряду та мовчки спостерігати за експериментами над українцями», – переконана лідер «Батьківщини».

Не менш загрозливою, на думку Тимошенко, є ситуація з утричі завищеними тарифами для населення.

«В країні немає ринку газу. У нас є велика корупція, яка розпочалась 7 років тому і триває нині. Шкода, що в парламенті, уряді, офісі президента закрили очі на цю корупцію. Чиновники стали співучасниками того, що з людей беруть неймовірні гроші, які потрапляють до посередників або «Нафтогазу», а потім виводяться з країни. Всі про це знають і вдають, що все нормально», – обурилася Юлія Тимошенко.

Вона нагдала, що «Батьківщина» починає збирати 150 підписів, щоб оголосити позачергове засідання, на якому мають бути розглянуті тарифні питання.