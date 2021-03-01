Рада може зібратися на позачергове засідання для розгляду тарифних питань

Український парламент може зібратися на позачергове пленарне засідання для розгляду пов'язаних з питаннями тарифів на ЖКГ законопроєктів.

Про це на погоджувальній раді повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, йдеться на сторінці ВР у Facebook.

Він пояснив, що декілька депутатських фракцій і груп запропонували провести позачергове засідання для розгляду питань, пов'язаних зі сферою ЖКГ. Також кілька законопроєктів щодо цього включені до порядку денного на цьому тижні.

"Питання, яке хвилює українців, пов’язане з житлово-комунальним сектором. У тому числі і тарифні проблеми, які також сьогодні бентежать людей. Знаю, що є законопроєкти, які включені до порядку денного засідань тижня", - зазначив Разумков.

Про як саме проєкти законів йдеться - не уточнюється.

Нагадаємо, що минуле позачергове засідання парламенту відбулося 23 лютого. На ньому депутати ухвалили закон про відновлення конкурсів на державну службу з поправками, що дозволили в.о. міністрів отримати повноцінні міністерські повноваження. Докладніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Повноваження для Вітренка. Спроба третя".