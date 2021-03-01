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Зеленський підписав закон про надання допомоги з часткового безробіття на період карантину

Допомога також може надаватися і в разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації.

Зеленський підписав закон про надання допомоги з часткового безробіття на період карантину
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання допомоги з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації

Про це повідомляє Офіс президента.

Йдеться про закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України" № 1212-IX, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року.

Чинне українське законодавство передбачає надання допомоги з часткового безробіття на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через карантинні обмеження. Згідно із законом, допомога  може надаватися не лише на період карантину, спричиненого ковідом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації.

Кабмін отримує право визначати порядок надання допомоги, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна перейшла до нового адаптивного карантину, тож обмежувальні заходи знову визначаються залежно від епідситуації в областях.

Зазначимо, з початку карантину загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні сягнув 15,8 млрд грн. У грудні минулого року прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почався другий пік звернень щодо безробіття, пов'язаного з пандемією ковіду.

За даними Держстату, станом на 25 січня 2021 року 485,3 тис. українців мали статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.

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