За час карантину в Україні безробітним виплатили 15,8 млрд гривень

Від початку карантину загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні сягнув 15,8 млрд грн.

Про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Загальна допомога по безробіттю склала 15,8 млрд грн. Виплати відбуваються ритмічно. Через центр зайнятості працевлаштовано понад 600 тис. людей", - цитує міністра агентство "Укрінформ".

Нагадаємо, в грудні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні почався другий пік звернень щодо безробіття, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

За даними Держстату, станом на 25 січня 2021 року 485,3 тис. українців мали статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.