Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Депутатами стали четверо дітей нардепів у віці до 21 року, - "Чесно"
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Великою перемогою над "Ліверпулем" "Манчестер Сіті" закриває питання про чемпіона Англійської Прем'єр-ліги
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
ГоловнаСуспільствоЖиття

За час карантину в Україні безробітним виплатили 15,8 млрд гривень

Рівень безробіття зростає.

За час карантину в Україні безробітним виплатили 15,8 млрд гривень
Фото: volynonline.com

Від початку карантину загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні сягнув 15,8 млрд грн.

Про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Загальна допомога по безробіттю склала 15,8 млрд грн. Виплати відбуваються ритмічно. Через центр зайнятості працевлаштовано понад 600 тис. людей", - цитує міністра агентство "Укрінформ".

Нагадаємо, в грудні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні почався другий пік звернень щодо безробіття, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

За даними Держстату, станом на 25 січня 2021 року 485,3 тис. українців мали статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також