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Через негоду без світла залишилися 273 населених пунктів у 12 областях

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Через негоду без світла залишилися 273 населених пунктів у 12 областях
Фото: dtek-dnem.com.ua

В Україні через сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7:00 9 лютого в Одеській області без електропостачання залишалося 85 населених пунктів, Херсонській - 54, Чернівецькій - 40, Миколаївській - 34, Запорізькій - 12, Полтавській - 12, Київській - 10, Кіровоградській - 10, Донецькій - 7, Закарпатській - 5, Житомирській - 3 та Дніпропетровській - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 9 лютого, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім південних та Закарпатської областей, ожеледиця; вночі у північних та Харківській областях значний сніг, хуртовини, в центральних областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря вночі 5-10° морозу, у південних областях 0-3° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях 7-12° тепла.

На Київщині вночі значний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.

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