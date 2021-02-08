Через негоду рух транспорту обмежено у сімох областях

Станом на 16:00 в Україні проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас обмеження руху транспорту запроваджені у Києві та семи областях.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 до м. Києва великогабаритного транспорту, з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської

(М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.", - йдеться у повідомленні.

На території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський та с. Павлівка, Т-03-05 Нововолинськ-Локачі між с. Павлівка та смт Локачі, Т-03-03 Луцьк-Дубно.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки (пересувні пункти обігріву) та 14 чоловік особового складу.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 35 транспортних засобів та надано допомогу близько 75 особам.

Залізничний транспорт та аеропорти функціонують у звичайному режимі.

За даними ДСНС, станом на 16:00 спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій, Харківській областях та м. Київ. У Закарпатській та Одеській областях - дощ.