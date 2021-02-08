МЗС України вимагає від ​Twitter видалити сторінку російського МЗС в окупованому Криму

У соцмережі Twitter біля акаунта незаконного представництва "Міністерства закордонних справ Росії в Криму" з'явилася позначка, яка свідчить про верифікацію профілю, створеного окупантами ще у березні 2015 року.

На дії соцмережі відреагувала перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джепарова.

Вона закликала Twitter видалити сторінку.

"На додаток до двох наших попередніх дзвінків, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС РФ у Криму "галочку" перевірки, в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим є українським. Twitter повинен негайно заблокувати цей акаунт! ", - написала вона.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called 🇷🇺MFA in 🇺🇦#Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2021

Нагадаємо, у січні 2019 року Посольство України у Великій Британії звернулося до техпідтримки соцмережі Twitter через те, що соцмережа надала верифікацію сторінці МЗС Росії в Криму.

Блакитний прапорець поруч з назвою профілю в Twitter та інших соціальних мережах означає, що акаунт верифіковано, тобто дійсно належить публічній особі, компанії або державній установі. Верифікація аккаунта російських органів влади в Криму може трактуватися як визнання Криму частиною країни-окупанта.