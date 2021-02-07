Ворожий снайпер на Донбасі поранив українського військового

Військового оперативно доставили до лікувального закладу. Йому надається належна медична допомога.

Неподалік Новомихайлівки у Донецькій області внаслідок пострілу зі снайперської зброї поранено українського військового.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 7 лютого, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військового оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, сьогодні неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості забороненими мінами ПОМ-2.