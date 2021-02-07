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Зеленський доручив “Укроборонпрому” створити спецпрограму інженерів-конструкторів імені Антонова

Програма буде розроблена спільно з Міністерством освіти і науки та “Київським політичним інститутом”.

Зеленський доручив “Укроборонпрому” створити спецпрограму інженерів-конструкторів імені Антонова

Президент України Володимир Зеленський дав доручення “Укроборонпрому”(до якого входить підприємство “Антонов”) створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова.

Про це повідомив Телеграм-канал Офісу президента.

Програма буде розроблена спільно з Міністерством освіти і науки та “Київським політичним інститутом”.

“Торік, коли держава замовила свої ж літаки «Ан» для потреб Збройних сил України, це стало справжньою сенсацією. А має стати нормою! Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому. Україна має й надалі пишатися нашими інженерами”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Кабінет Міністрів має “розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ”.

Нагадаємо, АТ "Укрексібманк" та державне підприємство "Антонов" домовилися про кредит майже у 3 млрд гривень на фінансування проєкту будівництва трьох транспортних літаків Ан-178 для Міністерства оборони України.

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