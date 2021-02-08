За попередньою інформацією, боєприпаси були нелегально переправлені з району ООС.

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України виявила у Рівненській області схрон з великою кількістю вибухівки та зброєю. Неодноразово засуджений за вчинення тяжких злочинів мешканець регіону обладнав схрон на горищі покинутого будинку в одному із селищ Острозького району.

Нараз зловмисник перебуває під вартою, інформує пресцентр СБУ.

Зі схованки правоохоронці вилучили реактивну протитанкову гранату РПГ, майже 4 кг вибухової речовини амоналу, майже 200 г пластиду, 9 електродетонаторів., 7 капсульних детонаторів, револьвер з патронами калібру 9 мм, понад 1000 набоїв різного калібру.

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

За попередньою інформацією, рецидивіст обладнав тайник для подальшого продажу зброї та вибухівки представникам кримінальних кіл.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Перевіряється інформація, що вилучені засоби ураження були нелегально переправлені з району проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляли, раніше співробітники карного розшуку поліції Донецької області виявили величезну схованку зі зброєю в закинутій будівлі в Маріуполі.У схованці було понад 1600 гранат і десятки пістолетів.