У Києві на Лаврській прорвало трубу, 86 будинків залишилися без тепла і води

Через пошкодження тепломережі на вулиці Лаврській у Києві без гарячого водопостачання та опалення залишилося 86 будинків.

Бригада "Київтеплоенерго" усуває аварію. Роботи планують завершити до кінця дня, інформує пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, аварія сталася близько 2-ї години ночі 8 лютого на вулиці Лаврській, 13.

Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і проводить ремонтні роботи.

У КМДА наголосили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987 р.). Там також нагадали, що у Києві 80% теплових мереж вже вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Раніше киян попередили про сильний снігопад і попросили не паркувати авто на узбіччях.