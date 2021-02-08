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У Києві на Лаврській прорвало трубу, 86 будинків залишилися без тепла і води

"Київтеплоенерго" планує завершити роботи до кінця дня.

У Києві на Лаврській прорвало трубу, 86 будинків залишилися без тепла і води
Фото: kyivcity.gov.ua

Через пошкодження тепломережі на вулиці Лаврській у Києві без гарячого водопостачання та опалення залишилося 86 будинків.

Бригада "Київтеплоенерго" усуває аварію. Роботи планують завершити до кінця дня, інформує пресслужба КМДА.

Згідно з повідомленням, аварія сталася близько 2-ї години ночі 8 лютого на вулиці Лаврській, 13.

Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і проводить ремонтні роботи.

У КМДА наголосили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987 р.). Там також нагадали, що у Києві 80% теплових мереж вже вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Раніше киян попередили про сильний снігопад і попросили не паркувати авто на узбіччях.

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