У Києві викрили ділків, що торгували підробленими посвідченнями водія

Щорічний дохід зловмисників сягав близько 20 мільйонів гривень.

Кіберполіцейські викрили групу зловмисників у виготовленні та збуті підроблених водійських посвідчень європейського зразка.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Нацполіції України.

"Фігуранти в Інтернеті приймали заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка. Замовники без проходження відповідних іспитів за 43 000 гривень отримували підроблений документ. Щорічний дохід зловмисників сягав близько 20 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Організатором схеми став 29-річний мешканець Києва. Чоловік створив та адміністрував вебсайти, де приймалися заявки на виготовлення посвідчень. Він також утворив сall-центр, де працювали близько 20 працівників.

“Оператори зв’язувались із замовниками і запевняли, що вони нібито навчатимуться в одній із автошкіл Польщі. Для «гарантованого» отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі замість клієнта нібито мав іти працівник «компанії». Натомість фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Коштувала така послуга 43 000 гривень. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб”, - сказано у повідомленні.

За місцями мешкання зловмисників, а також у call-центрі правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські карткита безпосередньо посвідчення водія європейського зразка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, Кабмін дозволив використовувати електронні водійські права для посвідчення особи в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.