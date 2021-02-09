На Донбасі ворог сім разів порушив режим припинення вогню

Російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню впродовж минулої доби. Внаслідок дій окупантів українські військовослужбовці не постраждали.

Про це інформує пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Так, 8 лютого неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також з автоматичного станкового гранатомета.

У передмісті Авдіївки противник неодноразово вів вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А неподалік Пісків і Водяного на Приазов'ї, крім стрілецької зброї, ворог застосував проти українських захисників ще й гранатомети.

Як зазначили у штабі, українські воїни надавали адекватну відповідь на прицільні обстріли найманців.

Уже 9 лютого в зоні ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав ЗСУ дзеркально відповідати на обстріли бойовиків.

"Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять... Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки - це ознака нашої слабкості", - пояснив Леонід Кравчук.