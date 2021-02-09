В Києві випало майже 30 сантиметрів снігу

В Києві в понеділок-вівторок випало майже 30 сантиметрів снігу.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація на брифінгу.

"За дві доби в Києві випало майже 30 сантиметрів опадів, у зв'язку з цим всі служби працюють в цілодобовому режимі. До очищення снігу залучено майже 6500 працівників, працює 678 одиниць техніки", - розказав журналістам заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

З 8 лютого в Київ заборонили пропускати фури, що призвело до формування великих заторів на в'їздах. Щоб ліквідувати їх, поліція дозволила вантажівкам порційно заїжджати до міста. Такий режим залишиться протягом 9-11 лютого, тому Пантелеєв попередив водіїв, що потрапити до столиці буде складно.

Громадський транспорт, незважаючи на опади, вийшов на вулиці майже в повному складі.

Інший заступник голови КМДА Олександр Густелєв попередив водіїв, що їхні автомобілі можуть забрати евакуатори, якщо вони будуть заважати прибиранню вулиці.

За його словами, за останню добу з Києва вивезли 350 тонн снігу.

Нагадаємо, що територією України на цьому тижні пройдуть кілька циклонів, які вже принесли чи ще принесуть з собою значні опади у вигляді снігу. Останній з циклонів під кінець тижні відкриє доступ холодному арктичному повітрю, що різко знизить температуру повітря на вихідні.

У Києві сильний снігопад почався в ніч на понеділок.