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СБУ затримала жителя Миколаєва за підозрою в збиранні для Росії секретних даних про військові розробки

Чоловік намагався підкупити керівника одного з наукових інститутів Харкова.

СБУ затримала жителя Миколаєва за підозрою в збиранні для Росії секретних даних про військові розробки
Фото: gp.gov.ua

Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях і Департамент контррозвідки СБУ затримали жителя Миколаєва, якого, як підозрюють слідчі, завербувала ФСБ Росії.

Про це йдеться на сайтах Офісу генерального прокурора та СБУ.

Затриманий нібито отримав від росіян завдання зібрати інформацію закритого характеру про новітню військову техніку і програми розробок використання безпілотних літальних апаратів.

Протягом січня-лютого чоловік домовився про передачу таких матеріалів з керівником одного з наукових інститутів Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом.

За інформацію про таємну програму розробки приладів для ураження дронів чоловік запропонував 10 тисяч доларів.

7 лютого після передачі авансу в 500 доларів і отримання імітованих секретних матеріалів його затримали на вокзалі Харкова.

Йому повідомили про підозру в державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року чиновницю з Луганщини засудили за держзраду, але від кримінальної відповідальності звільнили. Біловодський райсуд дійшов висновку, що жінка погодилася на співпрацю з ФСБ через шантаж і тиск.

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