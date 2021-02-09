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Винуватцю аварії з дев'ятьма загиблими в Одеській області дали 10 років

Водія вантажівки визнали винним у зіткненні з маршруткою.

Винуватцю аварії з дев'ятьма загиблими в Одеській області дали 10 років
Фото: dsns.gov.ua

Овідіопольський районний суд Одеської області визнав винним водія вантажного автомобіля, який у вересні 2019 році врізався в переповнену маршрутку. Тоді загинули дев'ять осіб.

Водія засудили до 10 років ув'язнення за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу, повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Аварія сталася між селами Нова Долина і Прилиманське вдень 21 вересня 2019 року.

Автопоїзд DAF з цистерною їхав зі сторони Одеси, і водій на одному зі спусків перевищив безпечну швидкість. Завантажений  автомобіль винесло на зустрічну смугу, де якраз рухався назустріч пасажирський Mercedes Sprinter.

Водій мікроавтобуса та вісім пасажирів загинули на місці зіткнення.

Нагадаємо, що сьогодні вночі біля Івано-Франківська сміттєвоз врізався в маршрутку, внаслідок чого двоє людей загинуло, а ще 13 отримали травми

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