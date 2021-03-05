На Донбасі окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню

Протягом минулої доби, 4 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Бойових втрат серед українських захисників немає. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь, повідомляє пресцентр ООС.

Так, поруч Водяного, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет. З мінометів цього ж калібру окупанти здійснили обстріл наших позицій неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Пісків - ще й з великокаліберних кулеметів.

З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних пострілів у бік позицій наших захисників біля Павлополя. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування.

Неподалік Талаківки окупанти прицільним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції Збройних сил України.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Неподалік Новозванівки збройні формування Російської Федерації прицільним вогнем зі стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Раніше повідомляли, що окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь". Українська сторона ТКГ розцінила таку заяву як загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.