Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
Останній імператор
Останній імператор
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
ГоловнаБлогиБлог Студії DocNoteFilms

Як українські ветерани повертаються до цивільного життя через бізнес? Приклад Олександра Вороб'я

З кожним роком ветеранів російсько-української війни стає все більше. Ми маємо цілий прошарок людей, які пройшли через цей досвід та повернулися у суспільство, і далеко не у всіх цей процес пройшов чи проходить легко й лагідно.

Студія DocNoteFilms, що досліджує проблеми повернення військових до цивільного життя в найбільшому українському документальному проєкті про ветеранів – серіалі «Крутий Заміс», продовжує розповідати про приклади ресоціалізації людей, які пройшли через АТО.

У Олександра Вороб’я з Харкова шлях повернення пройшов через спорт – і також через бізнес. До війни він займався карате, вільною боротьбою та зрештою спортивним ножовим боєм і разом із друзями заснував спортивний клуб ножового бою Blade Brothers.

Фото: DocNoteFilms

На війну потрапив добровольцем у батальйон «Шахтарськ» після Майдану та подій у Харкові. Отримав важке поранення обох ніг, втратив багато крови та понад місяць провів у лікарні. Куди повертатися, питання не стояло – радше було питання «як».

«Я перестав шкутильгати тільки через півтора року. Тобто я виходив із цього дуже довго, не одразу почав ходити. Ходити – це в сенсі пересуватися на милицях, – розповідає Олександр. – Гадаю, що спорт взагалі допоміг вижити. Є така думка в армії, що якщо ти дуже «здоровий», в тебе легше попасти. Мабуть, і легше, но коли в тебе попадає якийсь уламок, він може тобі розрізати, наприклад, рану завглибшки 10 см. І якщо ти великий, то це третина ноги чи чверть. А якщо ні, то в тебе і нога може просто відпасти. Я думав, що, може, і добре, що саме я попав [під обстріл], бо якби попало в когось іншого, могло б і вбити». Після реабілітації Олександр повернувся до свого улюбленого спорту – ножового бою. І до своєї довоєнної мрії.

Фото: Сергій Малярчук

Ще до АТО він із другом Олексієм пробував налаштувати також і виробництво ножів, замовляти їх у різних майстрів, проте щось постійно було не зовсім таким, як хотілося. Перед тим як вирушити на фронт, Воробєй із товаришем домовилися, що створять власну ножову майстерню. І після повернення та лікування таки взялися за справу.

«Я проєктував моделі і продавав їх. Я знаю, яким має бути ніж – і загалом, і для бою, бо на той час ми вже давно займались ножовим боєм, а я вже мав досвід бойових дій. А Олексій займався безпосередньо виробництвом. Ми купили найдешевший стіл, мотор, і на такому примітивному обладнанні починали робити», – говорить ветеран.

Улюблене хобі надихнуло його на створення власного бізнесу, і новий досвід теж допоміг у мирному житті. З гаражної майстерні справа виросла до виробництва, на якому створюються десятки моделей ножів – кухонні, туристичні, армійські, тактичні, а також спеціальне спорядження для тренувань ножового бою та аксесуари. Спортивний клуб також розвивається – він уже добре відомий навіть за кордоном, адже Blade Brothers відпрацювали свою неповторну систему ножового бою, а Олександр написав підручник, що розповсюджується зокрема англійською мовою. А в межах України створюються спортивні клуби, натхненні Blade Brothers, і відбуваються змагання. Крім того, Blade Brothers проводять спеціальні навчання для Збройних Сил та Нацгвардії.

Фото: DocNoteFilms

Олександр знає по собі – для ветерана цивільне життя складніше, ніж фронтове. «Ти живеш ще там, на війні, спілкуєшся з побратимами, і подумки там. Для тебе все чорне або біле. Але насправді ти уже в цивільному житті, де багато напівтонів. І це – трошки неадекватне сприйняття реальності. Якщо ти будеш реагувати так само, як на війні, то виникатимуть проблеми».

Ми певні: дуже важливо, щоби ветерани, повертаючись, знаходили підтримку побратимів та суспільства у пошуках нового способу життя. Адже, зрештою, нам усім разом жити в одній країні.

DocNoteFilms DocNoteFilms
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Другие записи блога:

Читайте також