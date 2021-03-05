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У ЄС занепокоєні виявленням російського сучасного озброєння на окупованій частині Донбасу

На Луганщині окупанти розмістили радіолокацйіну систему. 

Фото: forum

Євросоюз занепокоєний виявленням на окупованому Донбасі сучасної російської радіолокаційної станції 51У6 "Каста-2Е1", яка використовується збройними силами РФ. 

Ця РЛС у лютому була виявлена місією СММ ОБСЄ біля Бугаївки, що розташована у тимчасово непідконтрольній зоні Луганської області. Про цей факт йдеться у заяві Європейського союзу, проголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише "Укрінформ".

"ЄС із занепокоєнням взяв до уваги той факт, що 15 лютого вперше СММ зафіксувала радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" поблизу непідконтрольної уряду Бугаївки. Це – високосучасне озброєння, яке використовується Російською Федерацією, що викликає питання щодо того, як воно потрапила в Україну і чому воно знаходиться в непідконтрольних уряду районах України", - йдеться у заяві. 

У ЄС також висловили занепокоєння через погіршення ситуації на Донбасі та закликали Росію вплинути на підконтрольні їй збройні формування. 

РЛС "Каста" виготовляється у Росії. Її використовують для протиповітряної оборони, прикордонного контролю, управління повітряним рухом. Вона складається з апаратної машини, антенної машини, електроагрегату на причіпі та робочого місця оператора. 

Нагадаємо, що 3 березня окупаційна влада "ДНР" дозволила бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Таким чином, бойовики більше не намагаються прикривати свої обстріли необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму перемир'я.

Голова української делегації Леонід Кравчук одразу заявив протест проти заяви "народної міліції ДНР".

"Ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей", - наголосив Кравчук.

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