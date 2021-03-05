У Польщу не пустили український автобус через ковід у пасажира

Прикордонники не пустили в Польщу український автобус із 26 пасажирами після того, як один з них показав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на сайт польських новин Lublin112.pl.

Інцидент стався на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ у Волинській області 3 березня. Громадянин України знав, що є інфікованим і мав при собі позитивний результат ПЛР-тесту, а під час перевірки документів показав його польським прикордонникам.

Українець намагався пояснити, що почувається добре і його нічого не турбує. Попри це, автобус з усіма пасажирами відразу ж ізолювали та викликали на місце санітарну інспекцію та медиків.

Інфікованому чоловікові, який намагався перетнути кордон, відмовили у в'їзді до Польщі щонайменше на два тижні. Крім нього, через кордон не пропустили решту пасажирів (25 громадян України та одного громадянина Молдови), а також двох водіїв автобуса, незважаючи на те, що всі мали негативні результати тестів.

У четвер, 4 березня, схожий випадок стався на Львівщині на пункті пропуску Краковець-Корчова. Про це повідомила у фейсбуці пасажирка автобуса, яку не впустили до Польщі. За її словами, польські прикордонники завернули всіх пасажирів також через виявлений ковід в одного з пасажирів.

Нагадаємо, з 12 лютого у Польщі послабили протиепідемічні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу. Однак з 22 лютого змінилися правила в'їзду в країну для іноземців. Тепер перетнути кордон можна лише за наявності негативного тесту на ковід. У разі відсутності негативного тесту громадяни зобов’язані проходити в Польщі обов’язковий 10-денний карантин.