15-річна мешканка Кривого Рогу створила "групу смерті" в Telegram на 500 людей

Поліція викрила діяльність "групи смерті" в Telegram, яку створила 15-річна мешканка Кривого Рогу. Адміністраторка групи збиралася накласти на себе руки та спонукала до цього інших, повідомляють у поліції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, телеграм-канал діяв із 21 лютого. Спочатку в чаті перебувало близько 500 осіб. Коли адміністратор почав надавати завдання учасникам завдавати собі тілесні ушкодження, в ньому залишилося 13 осіб.

Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більше п’яти в день.

"3 березня слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання 15-річної мешканки Кривого Рогу, яка надавала завдання учасникам каналу та була його адміністратором. Під час обшуку, у неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук. За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством", - сказано в повідомленні.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Під час досудового слідства поліцейські перевіряють відомості, які надала дівчина, та встановлюють особу куратора та інших організаторів групи.

Як повідомляли, в лютому зафіксовано кілька випадків навмисного отруєння таблетками серед неповнолітніх. Так,у Боярці на Київщині померла дівчинка, а її подруга опинилася в лікарні. Наступного дня в Умані ліків напилися дві восьмикласниці. Їх госпіталізували.

За словами лікарів, тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, випадково, то зараз вони розуміють, що роблять.

Нагадаємо, представники влади зверталися до батьків з проханням бути уважнішими до дітей та слідкувати, щоб вони не стали учасниками груп у соцмережах, де на них психологічно тиснуть та змушують завдавати собі шкоди.