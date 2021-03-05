Служба безпеки заблокувала спробу незаконного відчуження майна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" з боку топменеджмента компанії на понад 2 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що оборудку було організовано під виглядом «реорганізації» діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства в інтересах іноземної комерційної структури 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі.

Організатори також збирались штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії.

"Для реалізації протиправної схеми зловмисники свідомо надали до профільного Міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном. Крім того, дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку та електронні носії інформації; документацію щодо діяльності офшорних компаній пароплавства; договори зовнішньоекономічної діяльності для ремонту плавзасобів, а також документи про створення офшорних компаній та фінансову звітність.

Вилучені докази долучено до матеріалів справи. Також виявлено велику суму готівки в іноземній валюті.

Фото: ssu.gov.ua

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Нагадаємо, 3 березня співробітники управління СБУ Одеської області провели обшуки на підприємстві у зв’язку з розслідуванням справи щодо дочірньої компанії BSC Business Shipping Company. "Українське Дунайське пароплавств" заявило, що створює всі необхідні умови для роботи правоохоронників, однак вважає обшуки недоцільними.

У жовтні минулого року в одеських офісах ОПЗЖ провели обшуки у справі про незаконний продаж барж Дунайського пароплавства. Пізніше співробітники СБУ заблокували протиправну діяльність комерсантів, які привласнили судна. Оперативники спецслужби встановили, що оборудку було організувало у 2017-2018 роках керівництво однієї з комерційних структур, яка орендувала у пароплавства 32 баржі. Потім зловмисники незаконно перевезли судна до однієї з країн Чорноморського басейну і переобладнали їх. Після цього баржі за підробленими документами використовувалися в Україні.

"Українське Дунайське пароплавство" - одна з найбільших судноплавних компаній і в Україні, і в Придунайському регіоні. На сайті компанії сказано, що вона виробляє 20% транспортної продукції вздовж 2400 км від гирла річки Дунай до порту Кельгайм, Німеччина. Флот УДП налічує 75 самохідних суден і 245 одиниць несамохідного флоту.